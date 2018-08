Circo Massimo, pulizia dopo la festa con il Papa: 10 tonnellate di rifiuti

Sono a lavoro dalle 6 del mattino gli operatori dell'Ama impegnati questo week end nell'area del Circo Massimo dove ieri i giovani hanno incontrato il Papa. Il termine dell'operazione è previsto per le 13, si stima che saranno in tutto raccolte 10 tonnellate di rifiuti. Solo all'interno del Circo Massimo sono a lavoro 20 persone, con mezzi bobcat e cassa ragno, e globalmente circa 50 ieri e oggi.

Erano in 50mila ieri pomeriggio, sotto il sole rovente, alla festa con Papa Francesco. Arrivati da tutta Italia, si sono messi in fila per partecipare all'evento.

Domenica 12 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:25



