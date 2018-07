Cinema America, festa per duemila: pace tra i ragazzi e il Comune

di Marco Pasqua

In piazza, ad accogliere i suoi ragazzi, c'erano proprio tutti. C'erano le mamme dell'area giochi intitolata al piccolo Claudio, l'angioletto di Ponte Mazzini, il piccolo gettato nel fiume dal papà. C'era qualche turista americano, incuriosito da quelle cinquecento sedie (cento in più rispetto allo scorso anno), e intenzionato ad assistere alla proiezione di Ferie d'agosto, introdotta da Paolo Virzì e Francesco Bruni. Ci sono i giovani che giocano a calcio davanti al mercato, pronti a mettere via la...