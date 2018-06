Roma, dietrofront del Comune: «Il Cinema America torna a piazza San Cosimato»

Contento che il proiettore dei ragazzi dell'America si riaccenda a piazza San Cosimato. Ci abbiamo sempre creduto e non smetteremo mai di dare il nostro sostegno a questa sfida culturale che fa bene a Roma @PiccoloAmerica — Nicola Zingaretti (@nzingaretti) 19 giugno 2018

«Contento che il proiettore dei ragazzi dell'America si riaccenda a piazza San Cosimato. Ci abbiamo sempre creduto e non smetteremo mai di dare il nostro sostegno a questa sfida culturale che fa bene a Roma», commenta su Twitter il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

Il Cinema America torna in. Sono gli stessi ragazzi dell'associazione a rendere noto il colpo di scena nella querelle con il Comune, e che li ha visti "ripiegare" temporaneamente sul cortile del Liceo Kennedy, a poche centinaia di metri di distanza.«Oggi ha vinto la città: dal 2 luglio il “Piccolo Cinema America” tornerà a vivere e far vivere piazza San Cosimato con 31 notti di proiezioni cinematografiche consecutive a ingresso gratuito - scrivono in una nota - Si conclude così, positivamente, la lunga polemica che ha visto questa storica piazza trasteverina prima recuperata all'abbandono da 20 ragazzi che con passione la hanno animata e colorata coinvolgendo nelle ultime tre estati il cinema italiano e 170mila spettatori, e quest'anno nuovamente svuotata e abbandonata al degrado e al rumore della movida dopo che tutti gli operatori culturali della città hanno disertato il bando voluto dal Campidoglio».Leggi anche: ---> Due settimane da tutto esaurito al Liceo Kennedy «Davanti al flop di questa gara pubblica, il “Piccolo Cinema America” ha deciso di provare a riempire nuovamente quel vuoto, riconquistando la culla dove sono nate le sue proiezioni estive, ora diffuse nella città nei quartieri periferici di Ostia (Porto Turistico di Roma) e Colli Aniene-Tor Sapienza (Parco della Cervelletta) - spiegano ancora - Appresa la notizia dell’assenza di progetti per San Cosimato, infatti, i ragazzi del Cinema America si sono subito rifatti avanti protocollando una nuova richiesta di occupazione di suolo pubblico al Gabinetto della Sindaca e chiedendo la ricostruzione di un rapporto istituzionale volto a garantire la possibilità di operare in quella piazza a beneficio di tutta la cittadinanza della Capitale».«Abbiamo riaperto un dialogo con il vicesindaco Luca Bergamo - dichiara Valerio Carocci, presidente del 'Piccolo Cinema America' - rivendicando le nostre scelte e le nostre posizioni fino in fondo, ma ritenendo anche necessario metterci a disposizione di Roma Capitale per non abbandonare il lavoro di costruzione di relazioni sociali iniziato a San Cosimato che hanno trasformato quella piazza in un luogo sicuro e vivo grazie alla forza aggregativa degli incontri con gli ospiti del mondo del cinema e delle proiezioni dei più grandi capolavori cinematografici. Siamo molto soddisfatti del tavolo che si è aperto in Campidoglio: il Vicesindaco ha accettato l’offerta che facemmo a febbraio, ovvero di pagare noi l’occupazione di suolo pubblico (evitando qualunque contributo, anche solo indiretto) e di intervenire con sette serate di proiezioni consecutive, di cui però due in cuffia che, grazie alla collaborazione con Radio Rock, non recheranno alcun disturbo per la quiete degli undici residenti che avevano animato qualche protesta sulla scia delle dichiarazioni della consigliera 5S Gemma Guerrini, mai dimessasi dal suo ruolo di vicepresidente della Commissione Cultura».