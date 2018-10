Roma, a rischio la manutenzione dei cimiteri capitolini: bloccati 4 milioni di euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A rischio la manutenzione dei cimiteri capitolini. Questa mattina nel corso di una commissione Trasperenza, richiesta dal consigliere di FdI Francesco Figliomeni sarebb emerso un mancato trasferimento dal Campidoglio ad Ama di 4 milioni di euro. A lanciare l'allarme il presidente della commissione, Marco Palumbo (Pd) e la consigliera dem Valeria Baglio.«I fondi del 2018, quattro milioni di euro stanziati da Roma Capitale a dicembre 2017 nel bilancio 2018, non sono stati ancora assegnati dall'Amministrazione ad Ama - denunciano Palumbo e Baglio - Siamo ormai a fine ottobre e ci sono seri dubbi che, se pure li ricevesse, l'azienda non riuscirebbe a impegnare i fondi con gare e affidamenti e quindi a spenderli. Più probabile, visti i ritardi, che vadano persi». Lo stanziamento di 4 milioni di euro nel 2018 fa parte di un investimento triennale deciso dall'Amministrazione fino al 2020, per complessivi 12 milioni di euro. Tra i lavori da avviare con questi stanziamenti anche l'ampliamento del cimitero Laurentino, «che a questo punto - aggiungono i consiglieri capitolini del Pd - subirà una battuta di arresto».L'assessore all'Ambiente, Pinuccia Montanari, ha spiegato nel corso della commissione come il Dipartimento abbia comunque provveduto a censire le alberature presenti al cimitero del Verano: «Al momento - ha spiegato l'assessora - sono pronte 1200 schede di analisi».