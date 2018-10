Roma, ciclista investito da auto sulla Colombo: è grave

Un uomo di 72 anni in sella a una bici è stato investito in via Cristoforo Colombo a Roma. È accaduto all'altezza di via Martin Pescatore sulla corsia laterale in direzione Roma. Sul posto la polizia locale. Dalle prime informazioni, sembra che l'uomo sia stato trasportato in ospedale, al San Camillo, in gravi condizioni con l'eliambulanza.

«Chiusa la corsia laterale in direzione Roma e chiusa via del Martin Pescatore fino a Castel Porziano. Sul posto nostri agenti del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico)». Lo comunica su Twitter la Polizia Locale di Roma Capitale.



Ultimo aggiornamento: 12:25

