Roma, ciclabile Tuscolana, Raggi: «Ricevuta impresa che ha subito minacce, chiesto a vigili di monitorare cantiere»

«Ricevuta inl’impresa che ha subito minacce mentre sta portando avanti il cantiere delladi via, per mostrare loro tutto il nostro sostegno. Due uomini in moto e con il volto coperto hanno insultato e minacciato verbalmente chi stava semplicemente svolgendo il proprio lavoro per realizzare un’opera pubblica. Per questo abbiamo chiesto alla polizia locale un presidio per monitorare da vicino il cantiere». Lo scrive, su Facebook, il sindaco di Roma,. «Andiamo avanti compatti - aggiunge - per un’opera che andrà a riqualificare un’arteria commerciale importante della nostra città, senza piegarci di fronte a vili intimidazioni. Insieme ai cittadini dalla parte della legalità. Ricordo che questa ciclabile è pensata per garantire maggiore sicurezza a pedoni e ciclisti e prevede la riorganizzazione degli spazi, la messa in sicurezza delle fermate bus e nuovi percorsi per persone con disabilità».