Ciampino, studenti spagnoli improvvisano il musical in attesa del volo

di Mauro Evangelisti

In un aeroporto di Ciampino pieno di passeggeri per le partenze low cost delle vacanze estive, un gruppo di studenti spagnoli ha regalato un inatteso e divertente fuori programma di danza e musica. Nell'area degli imbarchi c'è da tempo a disposizione un pianoforte e il gruppo di giovani iberici stava attendendo il momento di salire a bordo: nell'attesa, uno di loro si è seduto al pianoforte e ha cominciato a suonare, gli altri hanno ballato e cantato alcuni brani degli Abba, da Dancing Queen e Mamma mia. Tutto intorno gli altri passeggeri hanno mostrato di gradire, hanno cantato con i ragazzi, li hanno applauditi e fatto riprese con gli smartphone. L'effetto finale è stato un po' quello - solo chi ha qualche anno in più può capirlo - della celebre serie tv Fame (in Italia Saranno famosi).



I ragazzi spagnoli protagonisti dello show improvvisato erano diretti a Santander, in Cantabria, con un volo di Ryanair decollato alle 12.50. In questi giorni lo scalo romano dedicato ai voli a basso costo (in gran parte Ryanair, ma anche Wizzair) sta registrando una presenza massiccia di passeggeri, anche se i picchi di traffico saranno raggiunti a luglio e agosto.

Venerdì 29 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:49



© RIPRODUZIONE RISERVATA