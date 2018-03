Roma, morì nel bar Ciampini durante un incendio: proprietario rischia processo per omicidio colposo

di Michela Allegri

Era rimasto intrappolato nel seminterrato del Bar Ciampini, il salotto di Roma, mentre il magazzino veniva divorato dalle fiamme. lmer Bauzon Magcawas, 47 anni, filippino, cameriere nello storico locale di piazza San Lorenzo in Lucina, era morto per «avvelenamento da fumi tossici». Ora, per quel decesso, avvenuto il 3 aprile del 2016, il proprietario del bar, Giuseppe Ciampini, rischia di finire sotto processo per omicidio colposo. Il pm Giorgio Orano, titolare del fascicolo, ha chiuso le indagini a suo carico, atto che solitamente...