Roma, chiuso bar a San Paolo: il cibo conservato in bagno

Chiuso un chiosco bar per cattive condizioni igieniche. Sporcizia non rimossa, attrezzature per la pulizia in pessimo stato, prodotti per l’igiene e la disinfestazione conservati nelle aree adibite alla manipolazione degli alimenti e bagno usato come a deposito di alimenti.



Questo è quello che hanno trovato all’interno di un chiosco bar in zona San Paolo gli agenti del commissariato Cristoforo Colombo insieme al VII gruppo della polizia Roma Capitale e all’Asl RmC.

Il locale, frequentato da molti giovani in orario serale, era stato oggetto di numerosi esposti da parte dei cittadini residenti che lamentavano il disturbo della quiete pubblica nonché la presenza di numerosi rifiuti. Per le gravi carenze igieniche e il pericolo per la salute pubblica il locale è stato momentaneamente chiuso. © RIPRODUZIONE RISERVATA