Niente vaccino: 10 bimbi esclusi da scuola a Cerveteri

«Tu entri, tu invece no». Scuola vietata a Cerveteri per i bambini dell'asilo non vaccinati. E le famiglie presentano un esposto ai carabinieri. Poco meno di una decina i piccoli che quest'anno hanno trovato sbarrati i cancelli del plesso di Marina di Cerveteri dopo le disposizioni di Loredana Cherubini, preside dell'istituto Giovanni Cena. Una notizia trapelata solo ieri dai genitori. «Il personale della scuola di Cerenova era allineato all'ingresso per separare i bimbi idonei da quelli non idonei. Questa disposizione non ci era stata neanche comunicata via pec», si sfoga una madre che si è rivolta ai carabinieri della stazione di Campo di Mare per presentare una denuncia spedita anche al sindaco Alessio Pascucci e al ministero della Pubblica istruzione. Indagine ora affidata ai militari della compagnia di Civitavecchia.LEGGI ANCHE Roma, i pm archiviano: «Nessun nesso tra vaccini e autismo» «Mio figlio è stato rispedito a casa in lacrime nonostante avessi fissato un appuntamento con il Bambin Gesù di Palidoro il prossimo febbraio per regolarizzare la sua posizione vaccinale. Allontanare via i bambini dalla scuola è un atto ignobile. Una condotta che spero finisca in tribunale», prosegue la donna.La legge Milleproroghe 108/2018 consente anche per il corrente anno scolastico la possibilità di autocertificare l'avvenuta vaccinazione e la presentazione della documentazione entro il 10 marzo 2019 per i bimbi da 0 a 6 anni. «La norma è stata votata una settimana dopo l'inizio della scuola. Ma la dirigenza non ha voluto fare dietrofront nonostante la prenotazione in ospedale. Si poteva usare il buon senso», aggiunge la mamma. Il dirigente scolastico, raggiunto ieri a scuola nella sede centrale della Giovanni Cena, non ha rilasciato alcuna dichiarazione, né replicato a mamme e papà. Di questa storia non ha voluto parlare nessuno all'uscita dell'istituto, insegnanti comprese. Una scuola blindata. Per poter interloquire con la preside Cherubini bisogna registrarsi all'ingresso firmando un foglio ed esibendo un documento.LE PROTESTEPolemiche anche in altri istituti di Cerveteri diretti dalla stessa preside. «Al Sasso questa espulsione dei bimbi non ancora vaccinati ci era stata riferita al telefono qualche giorno prima. Mio figlio non è potuto andare in classe, eppure a marzo 2019 ho l'appuntamento per il vaccino», sostiene un'altra mamma. «Perché in altri plessi i bambini sono tutti regolarmente a lezione e i nostri no? Chi pagherà i danni?», protesta un papà di Cerveteri. Sulla linea della non espulsione si era espressa la giunta comunale lo scorso 8 marzo. Il primo cittadino aveva chiesto ai dirigenti scolastici di «mantenere la frequenza scolastica nell'esclusivo interesse del diritto legittimo dei minori, al rispetto della privacy e all'educazione scolare». Ieri la stessa giunta, sindaco compreso, non ha però commentato la vicenda. A rincuorare le famiglie pensano i politici di Ladispoli. «Come fa un dirigente scolastico ad andare contro la proroga dell'obbligo vaccinale in base all'ultimo decreto dei ministeri della Salute e della Pubblica istruzione? I genitori piuttosto chiedessero alla preside i certificati di agibilità della scuola», è il duro attacco di Raffaele Cavaliere, consigliere comunale di Fratelli d'Italia.