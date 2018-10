Cerveteri, «Pronti alle barricate contro la creazione di impianti per i rifiuti»

«È notizia di questi ultimi giorni che il Ministero dell'Ambiente ha indicato in modo chiaro e inequivocabile che è compito del Consiglio Metropolitano approvare l'atto con cui si vanno ad individuare le zone per realizzare nuovi impianti per il trattamento dei rifiuti all'interno dell'area della Città Metropolitana di Roma Capitale. La cosa ci fa ancora una volta tremare, perchè leggiamo che fra le aree possibili si parla ancora di Cerveteri nonostante i nostri uffici abbiano segnalato la presenza di vincoli in quelle aree», spiega Alessio Pascucci, sindaco di Cerveteri. «Quando si dovrà discutere questo atto sono pronto ad alzare le barricate per contrastare la possibilità che le nostre zone agricole, i nostri siti archeologici e storici meravigliosi siano scambiati per luoghi idonei alla localizzazione di discariche, inceneritori, impianti per il Tmb», afferma.

Già nel mese di giugno - continua Elena Gubetti, Assessore all'ambiente del Comune di Cerveteri - abbiamo scoperto che la mappa redatta dalla Città Metropolitana per individuare le aree idonee non aveva tenuto conto delle osservazioni inviate dal nostro Comune e da quello di Fiumicino. Una mappa incompleta che non evidenzia neanche le aree protette da vincoli ministeriali. Indignati per la grave mancanza con cui si era confezionato il piano rifiuti, abbiamo chiesto un incontro con i responsabili della redazione del piano di Città Metropolitana, la Sovrintendenza e l'Assessore Manunta, alla presenza anche del Comune di Fiumicino, nel quale fu preso un impegno preciso: inviare alla Regione le nostre osservazioni e far includere le aree protette dai vincoli in modo da mettere la parola fine a progetti scellerati». «Oggi a distanza di 3 mesi nulla è stato fatto di quanto promesso in quell'incontro

