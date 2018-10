Bus Cotral travolge dieci auto in centro a Cerveteri: indagine sul conduttore

Panico in centro a Cerveteri. «Un mezzo del trasporto pubblico della Cotral, fermo in Piazza Aldo Moro, probabilmente a causa del cedimento di un freno, ha iniziato a scendere senza controllo lungo la strada del Parco delle Rimembranze. Diversi i danni alle strutture e alle auto in sosta, ma fortunatamente non ci sono feriti». È quanto ha reso noto il sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci sul suo profilo Facebook. A causa dell'incidente, ha spiegato Pascucci su Facebook, «La circolazione in via delle Mura Castellane è chiusa. È attiva la viabilità alternativa per scendere dalla parte alta del paese

Cotral precisa che la causa dell'incidente «non è stata un guasto ai freni. Gli esiti dei test effettuati sul freno a mano e sull'intero sistema frenante effettuati immediatamente dopo l'incidente e, successivamente, presso l'officina di manutenzione di Nettuno, non hanno evidenziato alcun guasto tecnico. Rimane da verificare, attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate a bordo del bus, la modalità dell'errore dell'operatore di esercizio», conclude Cotral.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

».