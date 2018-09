Roma, morto Franco Del Bello, storico massaggiatore del Cerveteri calcio

E' morto Franco Del Bello, 74 anni, nella sua casa di Cerveteri. Era il massaggiatore del Cerveteri calcio fin dai tempi in cui militava in serie C. Il mondo dello sport è in lutto. Del Bello era conosciutissimo per la sua grande professionalità e per al sua simpatia. Tutti lo ricordano per le sue battute, il suo voler sempre sdrammatizzare ogni situazione.



Con ogni probabilità è morto d'infarto nel tardo pomerigigo di sabato in modo improvviso. I funerali bob sono stati ancora fissati. La squadra de Cerveterioi, che disputa il campionato di promozione, ha giocato questa mattina con il lutto al braccio ed ha vibto 1-0 il derby contro l'Aranova. La vittoria è stata dedicata a Del Bello. © RIPRODUZIONE RISERVATA