di Adelaide Pierucci

Basta uno sguardo, un gesto per far capire ai turisti che la foto scattata ha un costo, pure se cancellata: dai 20 ai 50 euro. Non una mancia chiesta a mano tesa in cambio della loro presenza fuori dai principali monumenti (già fastidiosa di per sé) ma un ticket preteso che 4 centurioni ora rischiano di pagare con un processo. La procura ha chiesto il rinvio a giudizio con l'accusa di estorsione per i primi figuranti vestiti da antichi romani finiti indagati a piazzale Clodio per le vessazioni riservate a turisti...