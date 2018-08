Roma, Centro, task force dei carabinieri contro abusivismo e degrado: 3 persone arrestate e 31 denunciate

Nell’area monumentale del Colosseo, i carabinieri hanno arrestato due persone, un 40enne romano e una 25enne nomade, colpiti da ordine di carcerazione per precedenti reati; hanno denunciato 17 stranieri – cittadini del Bangladesh e del Senegal - perché sorpresi mentre, con atteggiamento molesto ed eccessivamente insistente nei confronti di turisti e passanti, cercavano di vendere abusivamente prodotti di vario genere; hanno sanzionato altri 8 cittadini, della stessa nazionalità, per violazione del divieto di stazionamento, con contestuale ordine di allontanamento per 48 ore (Daspo Urbano), perché sorpresi nelle aree di accesso e transito della fermata metro “Colosseo”. Altri 37 – sempre del Bangladesh e del Senegal – sono stati sanzionati, per un totale di oltre 191.000 euro, per la vendita ambulante di bottigliette di acqua. I carabinieri hanno sequestrato, trovati in loro possesso: 500 bottigliette di acqua, 72 ombrelli parasole, 31 teli poncho, 22 aste per selfie, 63 ventagli, 557 braccialetti e 81 manufatti in legno.



Nell’area di piazza dei Cinquecento, invece, hanno arrestato, per estorsione, un 42enne del Bangladesh, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, perché, nei pressi delle biglietterie automatiche, dapprima pretendeva, con atteggiamento aggressivo e minaccioso, denaro da una turista, 40enne di Milano in compagnia della figlia piccola, per consentirle di fare il biglietto e a seguito del diniego della vittima, asportava i 5 euro costituenti il resto rilasciato dalla biglietteria. Altre 14 persone, tutti romeni, sono stati denunciati a piede libero perché molestavano utenti e viaggiatori con richieste di elemosina o offrendo con insistenza loro assistenza pressi distributori automatici di biglietti.

Sabato 11 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:06



