Tensione a Rocca di Papa: alle 17 sfila Casapound contro il centro accoglienza migranti

Chiedono la chiusura del Centro di accoglienza straordinaria (Cas) “Mondo Migliore” . Alta tensione alle 17, in piazza della Repubblica, a Rocca di Papa, dove si ritroveranno gli attivisti dell'ultradestra di CasaPound.



Alla stessa ora si sono dati apppuntamento anche i centri sociali antifascisti e le associazioni di sinistra, che, invece, sostengono la permanenza della struttura, dedicata all' assistenza degli immigrati. Per evitare disordini e contatti tra le due fazioni, è stato predisposto un piano di sicurezza, con la città dei Castelli Romani blindata già dal mattino. Oltre cento agenti sono in assetto antisommossa, scortati da volanti e mezzi blindati.



Per scongiurare conseguenze sull'ordine pubblico, il sindaco Emanuele Crestini, aveva scritto nei giorni scorsi una lettera al prefetto, chiedendo di negare il permesso allo svoglimento della manifestazione di Casapound o, quantomeno, lo spostamento del presidio lontando dal cuore di Rocca di Papa. Il tentativo, tuttavia, non ha sortito effetto.



Venerdì 14 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:02



