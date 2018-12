Roma, visite mediche e screening nei centri anziani

Al via, nei centri anziani, un programma di prevenzione della salute. Il Campidoglio annuncia che per tutto il mese di dicembre saranno effettuati screening, controlli di monitoraggio cardiocircolatorio, incontri per dare informazioni sugli stili di vita adeguati. «Il programma sarà realizzato presso alcuni centri sociali anziani, individuati in ragione municipale sulla base di idonee caratteristiche di spazio e accessibilità, che possano ospitare per il progetto anche gli iscritti di tutti i centri del territorio

. L'iniziativa, realizzata in collaborazione con l'Azienda capitolina Farmacap che metterà a disposizione ausili e apparecchi per misurazione di parametri sanitari, contempla anche la presenza di esperti dell'Istituto Nazionale per le ricerche cardiovascolari.



«Prosegue il percorso di rafforzamento della funzione dei Centri sociali anziani, intesi come punto di riferimento multidimensionale sui territori. Vogliamo renderli un perno dei percorsi informazione e prevenzione, per promuovere la salute e corretto stili di vita anche tra gli anziani», sottolinea l'Assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale Laura Baldassarre. Con il nuovo anno, sempre per i centri sociali anziani della città, sarà di nuovo attivata una specifica assicurazione cumulativa infortuni a favore degli anziani iscritti e di tutti coloro, di qualsiasi età che partecipino ad una iniziativa o evento organizzati dalle strutture. L'assicurazione sarà stipulata con le assicurazioni di Roma.

