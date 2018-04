Roma, resta in carcere l'imprenditore Centofanti

Restano in carcere l’imprenditore Fabrizio Centofanti e l’avvocato Piero Amara, mentre Luciano Caruso, anche lui imprenditore, è ai domiciliari. È la decisione depositata ieri dal tribunale del Riesame di Roma a proposito della parte romana della doppia inchiesta - tra la capitale e Messiana - che incrocia una ipotesi di corruzione in atti giudiziari ad un giro di false fatturazioni.



Nella capitale il procuratore aggiunto Paolo Ielo e il pm Luca Tescaroli, hanno individuato 18 tra sentenze, ordinanze e decreti del Consiglio di Stato che sarebbero stati ritoccati in modo da produrre «esiti favorevoli» per le aziende rappresentate da Amara e un avvocato a lui collegato. Il nome di Centofanti era già apparso in una indagine per corruzione nei confronti dell'ex capo di gabinetto della Regione Lazio, Maurizio Venafro.



Con Centofanti, in particolare, l’avvocato Amara si sarebbe dedicato a «una pluralità di condotte delittuose tutt’altro che occasionali e poste in essere senza soluzione di continuità», come aveva scritto a febbraio il gip di Roma, Daniela Caramico D’Auria. I due sarebbero «promotori dell’associazione a delinquere» che ha messo in atto azioni illecite «per un considerevole intervallo di tempo (almeno dal 2012 e sino ai tempi recenti) ed espressive della tendenza a conseguire in forme illecite ingenti profitti». Amara e Centofanti avrebbero usato «numerosi schermi societari, per violare reiteratamente norme penali e tributarie».

