Centocelle, spaccio in casa: sequestrati cocaina e oltre 3 mila euro

In coppia, a Centocelle, per gestire un fiorente traffico di droga che però è stato interrotto dagli agenti del commissariato Casilino. Da giorni i poliziotti stavano tenendo sotto controllo l'abitazione della coppia in via Guarcino, un atraversa di viale della Primavera.



A far scattare i controlli, è stato l’assiduo via vai di persone nell'appartamento dove gli investigatori hanno rinvenuto e sequestrato circa 30 grammi di cocaina già pronti per la vendita, diversi grammi di hashish e marijuana, tutto il materiale per il confezionamento e 3020,00 euro in contanti. M.F. romano di 47 anni è stato quindi ammanettato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA