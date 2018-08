Roma, fermata con documenti rubati: aggredisce a calci e pugni i poliziotti

Durante un controllo in via Cavour angolo via Farini, gli agenti del commissariato Viminale hanno proceduto all’accompagnamento di una straniera presso i loro uffici per accertamenti. La donna infatti, trovata in possesso di documenti d’identità rubati, ha iniziato a dare in escandescenza colpendo i poliziotti. K.M. algerina di 50 anni, è stata arrestata per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale nonché denunciata per ricettazione.

Giovedì 16 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:36



