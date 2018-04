Roma, la modella Cavinato in tribunale: sequestrò la colf che per fuggire restò paralizzata

Giorgia Cavinato, la colf e l'attico ai Parioli trasformato in prigione

Era stata condannata ad un anno per sequestro di persona. Ieri la modella è tornata in per rispondere del reato di lesioni. Credendola responsabile del furto dei gioielli, la modella aveva segregato in casa la che, per liberarsi, si era calata con le lenzuola dal 4 piano, rimanendo paralizzata.