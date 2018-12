Cavalli al galoppo su via del Corso. È successo stamane poco prima delle 10 in un tratto della centralissima strada dello shopping di Roma (all'altezza di Palazzo Chigi). Per permettere la performance di quattro cavalli

nell'ambito di un documentario, gli agenti della polizia locale hanno per un breve lasso di tempo fermato il traffico delle automobili e dei bus. Diversi i romani e i turisti di passaggio che si sono fermati incuriositi ad osservare l'insolita scena, a fare foto e a chiedere informazioni. «È un documentario sulla Costituzione», ha spiegato uno dei figuranti in costume. «La libertà personale è inviolabile» e «La Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini», alcuni degli enunciati che campeggiavano sulla gualdrappa in stile medioevale indossata per l'occasione dagli animali.