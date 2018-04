Roma, il segretario Pd Casu travolto da un'auto pirata: ricoverato con una spalla rotta

di Simone Canettieri

Paura per il segretario del Pd Andrea Casu, sbalzato dalla moto per colpa di un pirata della strada. Il dirigente democrat intorno all'ora di pranzo è stato vittima di un brutto incidente mentre percorreva con il suo scooterone Corso Italia. All'altezza del sottopassaggio, Casu è stato tamponato da un'auto che lo ha buttato per terra e poi non si è fermata. La corsa del segretario è continuata sull'asfalto per 30 metri. Solo l'intervento di un taxi ha evitato che le auto provenienti in senso opposto lo investissero. Il segretario democrat è stato poi portato al Policlinico dove, dai primi esami, gli è stata riscontrata una frattura alla spalla.

Mercoledì 4 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:20



