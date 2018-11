Roma, scoperto deposito di eroina in appartamento: arrestati due trafficanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna pericolosamente di moda l’eroina fra i giovani, lo dimostrano gli arresti degli ultimi mesi. E ieri gli agenti del commissariato Porta Maggiore, diretto da Augusto Pallante, hanno scoperto un appartamento, utilizzato da due ghanesi, di 39 e 41 anni, quale base per lo spaccio (sempre) di eroina nella zona compresa fra Castelverde, Borghesiana e Torre Angela. L’indagine, finalizzata al contrasto e alla repressione dei reati legati al traffico di sostanze stupefacenti, ha condotto gli investigatori a concentrarsi sui due stranieri.Gli investigatori in particolare, dopo diversi pedinamenti e appostamenti, si sono accorti che gli spostamenti dei due uomini avvenivano sempre con diversi modelli di autovetture per non dare troppo nell’occhio fino a convergere proprio in un appartamento in via Monte Pagano. Ed è in una via limitrofa che i due sono stati bloccati e perquisiti. All’interno degli slip del 39enne sono stati trovati 20 grammi di eroina e 80 euro, mentre il 41enne aveva addosso 1.000 euro. Proseguita la perquisizione all’interno dell’abitazione, i poliziotti hanno trovato 7 chili di eroina, in gran parte confezionata in ovuli, insieme a diversi flaconi di lassativi e clisteri. Arrestati per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti i due spacciatori sono stati trasportati nel carcere di Regina Coeli.L’abuso di stupefacenti è ormai una piaga davvero dura a morire (i fatti di cronaca lo dimostrano). Adesso è tornata anche l’eroina a rendere più dura la lotta contro le sostanze stupefacenti. Esperti e medici hanno notato che, negli ultimi tempi, questa sostanza viene solitamente consumata insieme ad altre droghe, cocaina in primis, ma anche con l’alcol. Ragazzi e adulti, dunque, creano dei veri e propri ordigni chimici.