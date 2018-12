Roma, sorpreso a vendere eroina in strada: arrestato 21enne

I carabinieri della stazione di Castelnuovo di Porto, nel corso di un servizio antidroga, hanno arrestato un 21enne del Gambia, domiciliato presso il Cara, con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Una pattuglia di carabinieri, in transito in una via limitrofa al centro richiedenti asilo, è intervenuta dopo aver notato uno strano scambio tra il giovane straniero ed un’altra persona. Al termine del controllo, i militari hanno accertato che il pusher aveva appena ceduto 3,5 grammi di eroina ad un 39enne italiano. Lo spacciatore, inoltre, è stato trovato in possesso di 300 euro, ritenuti proventi dell’attività illecita. Dopo l’arresto, il giovane è stato accompagno in caserma, dove sarà trattenuto in attesa del rito direttissimo. © RIPRODUZIONE RISERVATA