Roma, strappa la borsa alla prostituta sotto gli occhi dei carabinieri

Ha avvicinato una schiava del sesso in via traversa del Grillo. «Vieni con me, ma non ti pago, ci devi stare gratis» ha detto il 28enne nigeriano alla donna. Al suo rifiuto, l’ha malmenata cercando di strapparle la borsa dalle mani. Ieri pomeriggio il 28enne nigeriano, con precedenti, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Castelnuovo di Porto, con le accusa di tentata violenza sessuale, tentata rapina, percosse e resistenza e violenza pubblico ufficiale.



I carabinieri, in transito in quel momento, hanno udito le urla di aiuto della donna, una 20enne romena, e sono subito intervenuti bloccando l’uomo mentre cercava di impossessarsi della borsa. L'uomo ha cercato di opporsi all'arresto, ma i militari sono riusciti a bloccarlo e ammanettarlo. Il 28enne è stata accompagnato al carcere di Rebibbia.

Mercoledì 30 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:42



