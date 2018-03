Castelgandolfo, incendio in un appartamento: evacuata palazzina

Un incendio è divampato in un appartamento all'ultimo piano di una palazzina in via Ugo Foscolo, nella zona di Pavona, a Castelgandolfo, intorno alle 21. Dopo 3 ore diverse squadre dei vigili del fuoco di Marino, Nemi e Roma, erano ancora al lavoro per domare le fiamme. Il rogo, che sarebbe scaturito da un condizionatore andato in cortocircuito, ha distrutto tutta la mansarda dell'ultimo piano della palazzina, che era abitata da diverse famiglie e che è stata interamente evacuata. Da Roma Tuscolano è arrivata anche un'autoscala dei vigili del fuoco. Sul posto, insieme ai pompieri che stanno verificando i danni strutturali, ci sono anche alcune pattuglie dei carabinieri e un'ambulanza del 118. Al momento dell'incendio in casa era presente solo una donna di mezza età, che è fuggita in strada insieme ai vicini appena le fiamme hanno cominciato a propagarsi.



(Foto Luciano Sciurba)

Domenica 1 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 00:10



