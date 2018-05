Castel Gandolfo, rapinò sala slot: incastrato dalle telecamere, è un cuoco

Incastrato da una telecamera: così i carabinieri della compagnia di Castel Gandolfo sono riusciti a dare un nome al rapinatore che lo scorso 26 gennaio, con il volto parzialmente travisato, fece irruzione in una sala slot di via Nettunense e, dopo aver minacciato una dipendente con una chiave svita bulloni, si allontanò con 10.000 euro in contanti. Si tratterebbe di un 43enne residente a Fiano Romano, cuoco di professione e già conosciuto alle forze dell'ordine, a cui i carabinieri hanno notificato il provvedimento cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria emesso dal Tribunale di Velletri. L'uomo, gravemente indiziato di aver commesso la rapina, non aveva fatto i conti con le telecamere di sorveglianza della sala slot che lo hanno immortalato dal momento del suo arrivo in auto fino alla fuga col malloppo. Grazie alle immagini, i militari sono riusciti ad identificarlo. Il 43enne, alla vista dei militari che hanno bussato alla sua porta per la notifica del provvedimento, ha confessato le sue responsabilità.

Martedì 8 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:50



