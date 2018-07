Castel Fusano, di nuovo in fiamme la pineta: due roghi scoppiati in zone distanti

di Mirko Polisano

Torna a bruciare la pineta di Castel Fusano. Le fiamme sono divampate in via del Lido di Castel Porziano poco dopo le 12 di questa mattina. Sul posto, squadre dei vigili del fuoco e del servizio giardini. Da quanto si apprende, l'incendio sarebbe scoppiato in due punti distanti tra loro.

Sabato 14 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:34



