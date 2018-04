Roma, piromane condannato a 4 anni per gli incendi del 2017 a Castel Fusano

Nell'estate dell'anno scorso appiccò una serie di incendi nella riserva di Castel Fusano, nella zona del litorale di Roma. Oggi Romano Mancini, 64 anni, è stato condannato a 4 anni di carcere dal tribunale della Capitale per

l'accusa di incendio boschivo.



Mancini fu arrestato in flagranza dai carabinieri della Compagnia di Ostia del colonnello Pasqualino Toscani, mentre era intento ad accendere dei focolai nella pineta a pochi chilometri da Ostia. L'uomo si era dato alla fuga nascondendosi in una delle casette di legno presenti nella zona della pineta ma venne bloccato dalle forze dell'ordine.

