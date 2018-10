Droga, spaccio e degrado. Blitz del commissariato di polizia Casilino l'altro giorno: a finire in manette un italiano di 25 anni, F.M. L'accusa è di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.



Il giovane nascondeva in casa 43 panetti di hashish per un totale di oltre 4 chilogrammi di stupefacente. Sequestrato anche materiale per il confezionamento e pesatura delle dosi, appunti contabili e 1.860,00 euro in contanti, probabile provento dell’attività illecita. © RIPRODUZIONE RISERVATA