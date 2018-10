Casapound, Raggi: «Da sempre contro occupazione abusiva Cpi»

LEGGI ANCHE

«Da sempre contro l'occupazione illegale di Casapound». Così il sindaco di Roma, Virginia Raggi. «La sindaca Raggi ha più volte evidenziato nelle sedi competenti l'illegalità dell'occupazione dell'immobile di via Napoleone III da parte di Casapound. La posizione del Campidoglio è sempre stata chiara in tal senso. Tuttavia, non spetta a Roma Capitale scegliere quali sgomberi effettuare. Infatti, il Comune è competente per l'assistenza attraverso i servizi sociali e per il supporto alle operazioni tramite la polizia locale», aggiungono fonti del Campidoglio.