Pietralata, nonostante gli appelli CasaPound domani manifesta: quartiere blindato

Il quartiere di Pietralata sarà domani, 6 ottobre, il teatro del corteo di CasaPound. Nonostante l'appello del Pd alla Questura di impedire la manifestazione, questa si terrà regolarmente. «Domani saremo in piazza a Pietralata per dire basta all'immigrazione incontrollata, al degrado, alle violenze. Il nostro corteo nasce per volontà dei residenti che ci hanno chiesto di dar voce alle loro istanze». Ad annunciarlo Mauro Antonini, responsabile del Lazio per CasaPound Italia. «I cittadini abbandonati dalle istituzioni chiedono interventi immediati per fronteggiare l'emergenza sicurezza nel quartiere - aggiunge - CasaPound Italia domani scende in piazza fianco a fianco con i residenti».

«Pietralata versa in una situazione di totale abbandono e degrado - aggiunge Antonini - Pd, sinistre varie, antagonisti, esponenti dei centri sociali e antifascisti si sono mobilitati contro il nostro corteo, regolarmente autorizzato da giorni, chiedendo che venga impedito o dirottato altrove». Respinta al mittente l'accusa di voler cercare scontri: «Sostengono che la nostra manifestazione, fortememente voluta dai residenti, sia una provocazione per rovinare la festa dei dieci anni della squadra dei rifugiati, la Liberi Nantes, che si allena nelle vicinanze dell'area scelta da CasaPound per manifestare. Il nostro corteo non è stato organizzato per manifestare contro i rifugiati della Liberi Nantes».

