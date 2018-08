Casapound, blitz anti-abusivi tra i bagnanti a Ostia: «Dall'anno scorso non è cambiato nulla» Video

Una ventina di militanti del movimento di estrema destra Casapound, guidati da Luca Marsella, consigliere del X Municipio di Roma, hanno effettuato un vero e proprio blitz questo pomeriggio sulle spiagge di Ostia, in cui hanno allontanato i venditori abusivi che spesso in estate 'invadono' i lidi del litorale della Capitale:

L'azione aveva già scatenato polemiche lo scorso anno durante la campagna elettorale di Ostia dove CasaPound ha poi ottenuto un sorprendente 9%», si legge in una nota firmata proprio da Casapound.

«​Lo scorso anno dopo il nostro blitz ci furono sequestri di merce contraffatta e cibo avariato, un business per i negozianti stranieri da cui i venditori abusivi si rifornivano e per i produttori che noi vogliamo combattere anche duramente. Le accuse che arriveranno dai radical chic, pronti a difendere illegalità e abusivismo pur di attaccare CasaPound, lasciano il tempo che trovano. Milioni di italiani - ha concluso Marsella - ci daranno ragione».

Le immagini del 'blitz' sono state pubblicate su Facebook sulla pagina dello stesso Marsella: «Dall'anno scorso - spiega Marsella - qui non è cambiato nulla nonostante i proclami del governo e abbiamo voluto riportare la legalità. Noi - continua il consigliere - siamo dalla parte dei commercianti italiani tartassati da tasse e multe