Romanina, il 26 novembre via alla demolizione della villa sequestrata ai Casamonica

La villa dei Casamonica si avvicina alla demolizione. «Abbiamo nel Lazio un progetto di riapertura dei beni sottratti alla mafia. Il 26 novembre la Regione Lazio inizierà la demolizione della villa abusiva dei Casamonica», annuncia il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, a Omnibus su La7. Zingaretti ha ricordato come parte della proprietà confiscata sia stata già trasformata in parco pubblico e consegnata al quartiere.



«Questo manufatto che distruggeremo - ha aggiunto - si trova di fronte alle ville dove vivono esponenti di quella famiglia. All'inizio eravamo un po' soli, ora è bello vedere i cittadini del quartiere che hanno un risveglio di fiducia. Le mafie toglievano alle persone, lo Stato restituisce in forma di servizio. Non è dunque solo un fatto simbolico».