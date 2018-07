Casamonica, la pentita: «Incutono paura e nessuno li denuncia»

«Loro sono perfettamente consapevoli di avere un notevole potere intimidatorio, che esercitano nelle loro attività. I Casamonica incutono notevole timore e nessuno li denuncia mai». Lo afferma la collaboratrice di giustizia parlando con i pm della Procura di Roma nel corso di un interrogatorio. L'atto è citato nell'ordinanza di oltre mille pagine firmata dal gip Gaspare Sturzo.



«Da quando sono andata a vivere a Porta Furba - afferma ai pm la donna che oggi è seguita da un programma di protezione - ho avuto la conferma definitiva del fatto che la famiglia Casamonica costituisce un gruppo numeroso, è un vero e proprio clan, stabilmente dedito ad attività illecita». Per la collaboratrice di giustizia siamo in presenza di persone «che si aiutano reciprocamente per ogni tipo di esigenza, anche se c'è da picchiare qualcuno».

