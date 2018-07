Arresti Casamonica, sigilli a vari locali in centro a Roma: l'elenco. Sequestrate ville e Rolex

di Alessia Marani

anchenel centro dinell'ambito della maxi operazione dei carabinieri del Comando provinciale di Roma contro il clan. Tra questi la discoteca Marylin a Testaccio e il ristorante "Snob Fish" tra Campo de' Fiori e il Pantheon. Oltre al centro estetico "Femme Fatale" al Tuscolano. Ancora in corso il conteggio definitivo del valore dei beni interessati. Nella sfera di interessi del clan era finito anche l'Om Club di via di Libetta, di cui Giuseppe Casamonica era riuscito a divenire socio occulto.LEGGI ANCHEDurante le perquisizioni sono stati sequestrati 50 mila euro in contanti tutti in "blocchetti" da 5mila euro, conti correnti, 20 automobili e una quindicina di Rolex di cui i membri del clan sono appassionati. E poi quattro case popolari, in via Lisbona a Ciampino, in via dl'Acqua Marcia a Pietralata, in piazza Gasparri a Ostia e in via Luigi Guerra a Cinecittà, tutte occupate abusivamente; quella a Pietralata occupata dopo essere state estorta ai legittimi assegnatari come restituzione di debiti contratti con la famiglia.Sigilli anche alla palestra a Marino di Domenico Spada, detto Vulcano, pugile professionista finito in carcere nell'ambito dell'operazione, alla casa-fortino di Porta Porta Furba dove è stato arrestato il "boss" Giuseppe "Peppe" Casamonica e una villa in via Banchieri all'Infernetto.