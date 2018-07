Casamonica, il generale De Vita si complimenta con i carabinieri di Frascati

Il generale Antonio De Vita, Comandante Provinciale di Roma, nel pomeriggio ha espresso il suo vivo apprezzamento per i militari del Gruppo di Frascati che nella mattinata hanno eseguito numerosi provvedimenti restrittivi nella Capitale infliggendo un colpo durissimo al Clan Casamonica a cui, per la prima volta, viene riconosciuta l’associazione per delinquere di tipo mafioso.



Si tratta - si legge nella nota - di un passo importante per il ripristino della legalità nella periferia romana ove i componenti di un sodalizio criminale hanno cercato di imporsi con la prevaricazione e la prepotenza. L’attività, particolarmente complessa e prolungata caratterizzata dall’appassionato sostegno della Procura Distrettuale Antimafia di Roma, se da un lato attesta ancora una volta l’assenza di zone franche, dall’altro conferma come lo Stato attraverso i Carabinieri e le altre Forze dell’ordine lavori costantemente ed al meglio per garantire la sicurezza e la qualità di vita dei cittadini romani.

