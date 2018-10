Roma, Casalotti, spacciavano hashish e marijuana: arrestati due 20enni

Due giovani sono stati fermati per un controllo dagli agenti del Reparto Volanti e sono stati trovati in possesso di alcuni grammi di hashish. Durante la perquisizione a casa dei due, identificati per O.A. e R.M. entrambi italiani di 21 anni, i poliziotti hanno sequestrato ulteriore sostanza stupefacente e denaro. Nell’abitazione del primo 80 grammi di hashish e 1.000 euro i contanti, mentre in quella del secondo, sono stati rinvenuti 50 grammi di marijuana, alcuni grammi di hashish e 700 euro un contanti. Accompagnati negli uffici di polizia sono stati arrestati entrambi per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA