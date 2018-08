Roma, la casa della pusher come il Grande Fratello, protetta da otto telecamere: arrestata 26enne

Aveva installato un sofisticato impianto di videosorveglianza composto da 8 telecamere per poter spacciare cocaina in tutta tranquillità e non farsi sorprendere da eventuali blitz delle forze dell'ordine. Ieri i Carabinieri di Frascati hanno arrestato una ragazza di 26 anni, con precedenti e già sottoposta all'obbligo di presentazione. La giovane pusher però aveva allestito una «casa dello spaccio» nel quartiere della Borghesiana, dove incontrava i suoi «clienti» per vendere le dosi di cocaina.I militari sono arrivati all'abitazione monitorando alcune persone note per essere assuntori di sostanze stupefacenti. Nonostante il sistema di videosorveglianza, i Carabinieri sono riusciti a irrompere nella casa sorprendendo la 26enne in possesso di decine di dosi di cocaina pronte per essere vendute, di materiale per il confezionamento delle dosi e di 1.450 euro ritenuti provento dello spaccio. Tutto il materiale e le telecamere sono state sequestrate mentre la ragazza-pusher è stata trattenuta in caserma in attesa dell'udienza di convalida.