Roma, Casa delle Donne: il pd al sit-in contro la chiusura decisa dal Comune

Il Partito Democratico di Roma e Provincia parteciperà al sit-in di oggi, per sostenere la battaglia in opposizione alla volontà del Campidoglio di chiudere l'esperienza trentennale della Casa Internazionale delle Donne in via della Lungara. Lo dichiarano, in una nota, Carla Fermariello e Serena Gara, rispettivamente responsabile politiche sociali del Partito Democratico di Roma e vicesegretaria del Partito Democratico della Provincia di Roma. «Alla prima Sindaca di Roma - dicono le esponenti dem - chiediamo una soluzione seria, che consenta alla casa di continuare ad operare per il bene delle città. Saremo sempre al fianco di chi si batte per i diritti, perché non c'è spazio a Roma per chi dichiara guerra alle donne».

Lunedì 21 Maggio 2018



