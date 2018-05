Roma, cartelloni irregolari: 30mila da abbattere

di Camilla Mozzetti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

C'è una Roma che parla per slogan e rime attraverso quelle enormi vele dalle quali svettano gli ultimi modelli di auto da acquistare, il centro dimagrante perfetto in vista dell'estate a cui rivolgersi, la lingerie all'ultimo grido e le offerte da iper-discount. È la Roma dei cartelloni pubblicitari, gli enormi (e numerosissimi) impianti sui quali la giunta di Virginia Raggi aveva promesso al grido di «più decoro per la Capitale» un rapido riordino attraverso una loro significativa riduzione. Era il...