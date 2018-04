Roma, rimosso il cartellone contro l'aborto dell'associazione Pro Vita

È stato rimosso, dopo mille polemiche, il cartellone dell'associazionedalla facciata di una palazzo in via Gregorio VII all'Aurelio a. Nel cartellone c'era l'immagine di un feto con la scritta «Tu eri così a 11 settimane...e ora sei qui perché tua mamma non ti ha abortito».LEGGI ANCHE ----> Il messaggio esplicito e l'ira sui social