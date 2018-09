Roma, beffa all'anagrafe: appuntamenti a uffici chiusi

di Lorenzo De Cicco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'appuntamento per la nuova carta d'identità, c'è scritto nella ricevuta di prenotazione rilasciata dal portale del Viminale, è «alle ore 8:00», allo sportello di via Aurelia, XIII Municipio di Roma. Peccato che a quell'ora gli uffici del Campidoglio siano chiusi. Gli impiegati cominceranno ad affacciarsi solo mezz'ora dopo, come ricorda il sito internet dell'amministrazione comunale. Non è un episodio isolato, uno scontrino venuto male una volta tanto. Lo stesso errore capita...