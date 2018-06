Roma, carte d'identità, paralisi rinnovi: servizio sospeso in mezza Roma

di Lorenzo De Cicco e Fabio Rossi

Beato chi ha il passaporto, e non solo per andare in vacanza in luoghi esotici o comunque distanti. Se per molti romani la carta d'identità elettronica comporta un'attesa degna di obiettivi più interessanti, per la maggior parte dei cittadini della Capitale possedere un documento valido sta diventando un problema. Il sistema elettronico di prenotazione degli appuntamenti, da cui tocca passare per potersi presentare agli sportelli anagrafici dei municipi, riserva sorprese sempre più amare a chi spera di ottenere un...