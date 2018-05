Tavolino selvaggio, la linea morbida del neo assessore: «Il numero? Decide il mercato»

di Camilla Mozzetti

Le undicimila bancarelle di Roma? «Al mondo comandano mercato e domanda». Quando Carlo Cafarotti, neo assessore al Commercio di Roma Capitale, nel suo ufficio in via dei Cerchi risponde alle prime domande, già si intuisce il cambio di passo con il predecessore Adriano Meloni. L’approccio alla materia è molto più metodologico, pratico e meno estroverso. Le priorità, per il momento, si concentrano su argomenti finora poco battuti: piccoli esercenti, botteghe storiche, formazione e lavoro. Ambiti che,...