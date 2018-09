Roma, CardioRace, controlli gratuiti e villaggio benessere nel “cuore” della Capitale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti, attività fisica, prevenzione e ricerca scientifica. A Roma è di nuovo CardioRace, manifestazione giunta alla IV edizione, che si svolge quest’anno in concomitanza con la Giornata mondiale del cuore. L’iniziativa, che si sviluppa a Piazza Gentile da Fabriano, Ponte della Musica, grazie ad un villaggio benessere aperto dalle 9 alle 19, dove è possibile ottenere controlli gratuiti al cuore (elettrocardiogramma ed ecoscopia), si concluderà domani, domenica 30 settembre, e avrà il suo evento clou con la corsa e la camminata del cuore - appuntamento alle 8.30 -, che si divide in gare podistiche competitive di 10 miglia e 10 chilometri, e non competitive di 5 e 10 chilometri (1 chilometro la gara per i bambini): sono attesi 1.500 runner e circa 3.000 visitatori, percorso su www.cardiorace.it.La quota di iscrizione contribuisce a finanziare la ricerca scientifica dell’Istituto nazionale per le ricerche cardiovascolari, consorzio interuniversitario promotore dell’iniziativa, che comprende 19 università Italiane. «Troppo spesso ci scordiamo di proteggere la salute del nostro cuore, specie quando è sottoposto a stress psico-fisico», spiega il professore Francesco Fedele, Direttore DAI Malattie cardiovascolari e respiratorie presso Policlinico di Roma “Umberto I” e presidente dell’Istituto nazionale per le ricerche cardiovascolari, Direzione scientifica della CardioRace.«Ansia, stress, fumo, dieta errata, consumo di alcolici, sono fattori di rischio in crescita, in particolare nei giovani – rimarca Fedele -. Il fenomeno della morte cardiaca improvvisa colpisce circa 1000 persone sotto i 35 anni ogni anno e la maggioranza sono sportivi, spesso non sottoposti nemmeno ad elettrocardiogramma».