Roma, Carceri, protocollo tra carabinieri e garante dei detenuti

Un protocollo d’intesa per «il pieno rispetto delle norme nazionali e delle convenzioni internazioni sui diritti delle persone detenute o private della libertà personale» è stato sottoscritto questa mattina tra il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute. A firmarlo sono stati il garante Mauro Palma e il comandante Generale dell’Arma Giovanni Nistri.L’intesa ha l’obiettivo di promuovere progetti formativi comuni, organizzare seminari, conferenze e tavole rotonde per la condivisione delle esperienze e il miglioramento delle rispettive capacità d’intervento. Per i carabinieri l’intesa è «strategica. Fin dalla sua costituzione, oltre due secoli orsono, l’Arma - viene spiegato - si è data al riguardo una regola. Nel regolamento del lontano 1822 era definito delinquente il carabiniere che avesse agito con aspra e cruda maniera verso il detenuto, lasciandosi andare a percosse o maltrattamenti. Oggi la guida è la Costituzione, su cui si fonda il giuramento, che all’art. 13 recita: È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà». Collaborare con le istituzioni per innalzare gli standard dei diritti delle persone private della libertà, attraverso una implementazione della cultura dei diritti tra chi è chiamato a esercitare il difficile compito di vigilare sulla sicurezza di tutti è uno dei compiti che il Garante nazionale si è posto fin da subito.