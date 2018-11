Roma, esce dal carcere e distrugge le auto dei poliziotti aggredendoli: riarrestato

Ultimo aggiornamento: 21:54

Sabato pomeriggio di follia e violenza nel carcere di Velletri dove un detenuto, appena scarcerato, ha prima danneggiato alcune auto del personale di Polizia Penitenziaria e poi aggredito alcuni agenti, riguadagnandosi subito le "sbarre". A dare la notizia è Maurizio Somma, segretario del Sappe Lazio, sindacato autonomo polizia penitenziaria.«Oggi a Velletri si è vissuta una situazione folle e assurdo - afferma -. Verso le 15:30, un detenuto scarcerato per sospensione della pena appena uscito dal carcere ha danneggiato le autovetture degli agenti all'interno del parcheggio. Il personale è immediatamente intervenuto per fermarlo ma l’uomo ha aggredito prima un assistente capo della penitenziaria, sferrandogli un pugno in pieno volto, e poi, per sottrarsi all'arresto, ha iniziato a colpire con calci e pugni gli altri agenti». L'uomo è stato tratto in arresto e verrà processato con giudizio diretto lunedì mattina.Per i sindacalisti si tratta «dell’ennesima situazione ad alta tensione che si registra in un carcere del Lazio e dovrebbe fare seriamente riflettere sulla necessità di adottare opportuni provvedimenti per scongiurare ulteriori fatti violenti contro poliziotti penitenziari». A questa si aggiunge la denuncia del segretario Donato Capece per cui «il sistema delle carceri non regge più: le sentinelle della Penitenziaria sulle mura di cinta sono state tolte, le telecamere e i sistemi anti intrusione e anti evasione spesso non funzionano e le aggressioni contro i poliziotti si susseguono».