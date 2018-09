Roma, carabinieri: il tenente colonnello Salvatore Sauco è il nuovo comandante del Gruppo Frascati

di Elena Panarella

Il tenente colonnello Salvatore Sauco è il nuovo comandante del Gruppo Carabinieri di Frascati da cui dipendono le compagnie di Frascati, Velletri, Colleferro, Castel Gandolfo, Anzio, Pomezia, Tivoli, Subiaco, Palestrina e le Tenenze di Guidonia Ciampino e Ardea.



La carica era stata lasciata dal tenente colonnello Stefano Cotugno che ha assunto l’incarico di Comandante Provinciale di Trieste. Sauco, 43 anni, ha intrapreso la carriera militare nel 1995, frequentando i corsi dell’Accademia Militare di Modena e della Scuola di Applicazione Carabinieri. È laureato in Giurisprudenza, Scienze Politiche e in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna. Dopo una prima esperienza da comandante della 3^ Compagnia dell’8° Battaglione carabinieri «Lazio» di Roma, ha ricoperto l’incarico di comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Treviso e del Nucleo Operativo di Verona. Successivamente ha retto le compagnie territoriali di Battipaglia (SA) e Napoli Centro. Negli ultimi 6 anni ha ricoperto gli incarichi di «addetto» e «capo sezione» presso l’Ufficio operazioni del Comando Generale dell’Arma. Ha frequentato il 18° corso superiore di Stato Maggiore Interforze, conseguito il master in «Studi Internazionali Strategico-militari», nonché la qualifica di «Consigliere Giuridico» per le Forze Armate.

Mercoledì 12 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:41



© RIPRODUZIONE RISERVATA